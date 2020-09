“Napoleone Bonaparte diceva ‘andate piano, che ho fretta’. Questa massima vale anche per lo sviluppo dei vaccini”. Lo sottolinea il virologo dell’Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, in un articolo pubblicato su ‘MedicalFacts’, il sito di informazione e divulgazione scientifico da lui fondato. Il virologo ieri, sempre in un approfondimento sul sito, aveva ipotizzato un’accelerazione sul vaccino americano contro Covid-19 per ragioni politiche, le elezioni presidenziali di novembre. “Da un lato questo può essere dovuto a dati parziali molto positivi, ma esiste la possibilità che le autorità regolatorie (in particolare l’Fda, che autorizza i nuovi farmaci) si pieghino a pressioni politiche e approvino un vaccino senza le dovute cautele per renderlo disponibile prima delle elezioni presidenziali, che si terranno il 3 novembre”, ricorda Burioni.

