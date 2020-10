“Un’ottima notizia in una brutta giornata”. Roberto Burioni, su Twitter, sottolinea che “pur senza una cura risolutiva la mortalità per Covid-19 degli ultrasessantenni ospedalizzati cala; i medici sanno gestire meglio i pazienti e le terapie intensive sono meno congestionate. Teniamo duro!”. Il messaggio del virologo arriva nella giornata segnata da oltre 15mila nuovi casi di coronavirus e da altri 127 morti. In un altro tweet, Burioni evidenzia che, secondo i dati, ci sono “9057 pazienti ricoverati, 926 in terapia intensiva. Alla faccia di chi diceva ‘sono tutti asintomatici'”.

Fonte