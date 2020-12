“Se la situazione” coronavirus in Italia “non fosse stata molto seria certo non avremmo mantenuto una linea così rigorosa. I dati non mentono”. Lo ha detto Silvio Brusaferro presidente dell’Istituto superiore di Sanità, componente del Comitato tecnico scientifico, al Corriere della Sera. “Se non ci fossero state tante evidenze che indicano chiaramente un rischio di ripresa dell’epidemia non ci sarebbe stata la necessità di insistere con queste restrizioni in un periodo tradizionalmente caro a tutti come il Natale”, prosegue Brusaferro. Se il quadro generale non fosse stato così negativo non ci si sarebbe spinti a guastare le festività degli italiani.

