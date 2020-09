“Oltre il 90% dei pazienti Covid 19, di cui abbiamo analizzato le cartelle cliniche, riceve terapia antibiotica empirica. Un fattore da analizzare per quanto riguarda l’antiboticoresistenza. Durante la pandemia l’attenzione a questo fenomeno, infatti, non è stata prioritaria. E’ un fattore su cui riflettere. Dobbiamo affrontare i prossimi mesi anche tenendo conto di questo”. Lo ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, durante il convegno ‘Azioni di contrasto alle Ica e all’antibiotico-resistenza nell’emergenza Covid 19: un contributo concreto dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs’, in corso a Roma. Brusaferro ha analizzato l’impatto del Covid sull’antibioticoresistenza, delineando luci ed ombre.

