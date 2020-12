Il ministero della Salute ha accolto la richiesta della Regione Piemonte di riallineare il bollettino nazionale sul Coronavirus inserendo anche i dati dei test antigenici e non soltanto di quelli molecolari. L’annuncio dell’assessore alla Sanità, Luigi Icardi che sottolinea: ”accolgo con soddisfazione la volontà espressa stamattina dal Ministero della Salute che ha comunicato di aprire la stesura della prossima circolare ministeriale sull’utilizzo dei test antigenici al contributo delle Regioni e di riallineare il bollettino nazionale ai dati comprensivi anche dei test antigenici. E’ molto importante che su questi temi venga ricercata il più possibile la condivisione delle Regioni, così come non si vengano a creare fraintendimenti sui dati”.

