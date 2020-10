Sono 351 i locali, tra ristoranti e pub, non in regola con le normative anti-Covid scoperti dai Nas nell’ambito dei controlli che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha rafforzato, in condivisione con il Ministero della Salute. Gli interventi si sono svolti, in stretta collaborazione con i reparti territoriali dell’Arma, presso 1.898 esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food, pub, birrerie e bar, prediligendo i locali collocati in aree ad elevata frequentazione giovanile e ricreativa, specie in orari serali/notturni.

Fonte