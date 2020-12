I bambini prendono il coronavirus Sars-CoV-2 e lo diffondono la metà degli adulti. E le prove definitive sarebbero in un maxi studio islandese. Ma nei giorni scorsi anche un’altra ricerca condotta in Gb e pubblicata su ‘The Lancet Infectious Diseases’ si è aggiunta alla lista dei lavori scientifici che identificano un basso rischio di focolai per asili, scuole primarie e secondarie, i quali non roccaforti di Covid-19, e non guidano la trasmissione dell’infezione, semmai risentono della circolazione del virus che c’è a livello locale. Ancora oggi in diverse parti del mondo ci si interroga sulla scelta di chiudere o tenere aperte le scuole. Decisioni pesanti per le quali non si può non tenere conto di quello che dice la scienza.

