”Gravi responsabilità dell’esecutivo e sperpero di denaro pubblico in iniziative bizzarre”. Non ha timore di sparare ad alzo zero contro il governo Guido Bertolaso, ex numero uno della protezione civile per spiegare come mai in Italia è ripresa a salire fortemente la curva dei contagi. ‘Stiamo parlando di una realtà istituzionale che ha completamente dormito nel corso dell’estate -dice all’Adnkronos- si preoccupavano dei sondaggi, di scrivere sui social, di organizzare le elezioni regionali, ma certamente non si sono preoccupati di prevedere l’arrivo della seconda ondata quando in tutto il mondo, dall’Oms ad esperti e scienziati dicevano che sarebbe arrivata”.

