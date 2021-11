“Dobbiamo accelerare sulle terze dosi per ora siamo lenti. Non dire che si farà e basta, vanno fatte centina di migliaia di terze dosi al giorno. Dobbiamo tornare ai numeri impressionanti che avevamo prima, parlo di 1-2 mln di terze dosi a settimane e arrivare entro i primi 15 giorni di dicembre ad avere tutti gli over 60 e tutti i fragili coperti con terze dosi e poi penseremo agli altri”. Sono le parole di Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando i dati dell’Iss sulla riduzione dell’efficacia del vaccino anti-Covid dopo 6 mesi.

Sulla durata dell’efficacia del vaccino, Bassetti osserva che “il calo del 50% dell’efficacia del vaccino dopo 6 mesi registrato dall’Iss avviene in chi è fragile e negli over 60, per tutti gli altri non sono così certo che c’è un calo dopo 6 mesi. Forse per gli over 50, ma si mantiene comunque una risposta importante per la malattia grave”.

Bassetti per altro è da tempo un sostenitore dei vaccini, tanto da essere diventato oggetto di minacce sui social per le sue posizioni a favore del Green Pass ed essere anche stato messo sotto protezione dalla polizia.

Secondo l’infettivologo, che pure è sempre stato favorevole alle riaperture e a far ripartire l’economia, occorre comunque prudenza fino alla primavera prossima. “Dobbiamo vedere cosa succede tra novembre e dicembre _ dice _ se ci sarà picco quarta ondata Covid sarà difficile chiudere l’emergenza il 31 dicembre. Anche perché abbiamo tanta gente non vaccinata. Forse è più ragionevole svoltare con la prossima primavera, che era un po’ la previsione che avevamo fatto all’inizio, ma mi piace molto l’appello del direttore Vaia, che stimo molto, che in qualche modo chiede di correre con le vaccinazioni per chiudere con l’emergenza entro la fine dell’anno ma dubito che riusciremo”.