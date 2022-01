“Un reset totale di tutte le regole contro il Covid, alcune sensate altre no, imposte in questi due anni”. E’ quello che propone Matteo Bassetti, alla vigilia del consiglio dei ministri che domani dovrà valutare l’alleggerimento di alcune misure anti-Covid. Per il direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova occorre “ripensare tutto il nostro atteggiamento per convivere con il virus che starà con noi ancora per molti anni. Anche il centro europeo di controllo delle Malattie (ecdc) parla per la prima volta di exit strategy dopo l’avvento di Omicron”, scrive in un post su Facebook dove illustra la sua proposta per affrontare la “nuova fase” del virus con meno vincoli possibili.

“Azzeriamo tutto e ripartiamo per questa nuova fase con meno regole possibili, meno restrizioni e meno imposizioni“, scrive Bassetti, secondo il quale “molte delle ultime restrizioni e obblighi sono stati presi per provare a fermare Omicron che si è rivelata sul versante clinico-sanitario molto meglio di quello che al Ministero della salute pensavano”. Per questo “occorre resettare rapidamente tutte le regole anti-Covid e ripartire con più ordine e maggiore vicinanza ai problemi della gente. Teniamo solo ciò che serve perché molte delle regole e degli obblighi imposti non servono a nulla”, conclude.