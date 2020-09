“Oggi il Covid è una malattia molto diversa. Dobbiamo imparare a convincerci tutti per i prossimi mesi e forse anni. Continueremo ad avere persone positive, ma se resteranno il 2% massimo 3% di quelli testati, non sarà difficile tenerla controllata”. Lo sottolinea Matteo Bassetti, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “La qualità̀ dei ricoveri è molto cambiata rispetto a marzo-aprile – rileva l’infettivologo su FaceBook – non tanto per l’età media, che a differenza di quanto viene detto non è molto diversa. Da giugno ad oggi al San Martino di Genova ci sono stati 90 ricoveri e un solo decesso. Vuol dire che qualcosa è cambiato in meglio nella gestione della malattia”.

