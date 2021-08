“Credo proprio che con la prossima primavera potremmo dire addio alle mascherine”. Lo dice Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “Dopo un altro giro di virus – spiega l’infettivologo – in cui ai vaccinati verrà stimolato ancora un po’ il sistema immunitario e ai non vaccinati, quando non avranno grandi problemi, farà sviluppare anticorpi, alla fine del prossimo autunno-inverno avremo una popolazione che nel 90% dei casi finirà per avere degli anticorpi o naturali o indotti dalla vaccinazione” contro Covid-19. “Quindi – conclude l’esperto – quando ci sono 9 italiani su 10 che hanno degli anticorpi è evidente che il virus è stato depotenziato e diventa come un virus qualsiasi”.

“Se a ottobre arriveremo all’80% della popolazione generale immunizzata _ aggiunge _ il che vuol dire all’85% di quella vaccinabile, non dico che saremo in completa sicurezza ma potremo affrontare l’autunno-inverno bene”. Bene vuol dire – chiarisce l’infettivologo all’Adnkronos Salute – che avremo comunque dei ricoveri e, purtroppo, qualcuno morirà, però sarà un rischio ridotto al minimo grazie alle vaccinazioni”.