“Dobbiamo arrivare a vaccinare il 95% degli over 70 anni e dei soggetti fragili e oltre il 60-70% del resto dei cittadini italiani entro settembre. Solo così potremmo affrontare il prossimo autunno in relativa sicurezza”. Così il professor Matteo Bassetti, primario della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Sita, società italiana di terapia anti-infettiva.

Bassetti, sul suo profilo Facebook, aggiunge: “In Italia ad oggi sono state somministrate circa 300.000 dosi in circa 10 giorni ovvero 30.000 al giorno. Bisogna accelerare ulteriormente. Altri Paesi, come per esempio Israele, hanno somministrato più o meno nello stesso periodo oltre 1 milione di dosi”. “Speriamo che venga presto approvato anche il vaccino di AstraZeneca così avremo maggiore disponibilità di vaccini”, conclude l’infettivologo.