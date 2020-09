Uno ‘scudo’ anti-Covid su misura per i più piccoli. A ‘fotografarlo’ è il primo studio che confronta le risposte immunitarie di adulti e bambini malati: l’indagine ha rilevato delle differenze chiave, che possono contribuire a spiegare perché i bambini di solito hanno una malattia più lieve rispetto agli adulti. I risultati hanno anche importanti implicazioni per vaccini e farmaci in fase di sviluppo per frenare la pandemia. Il lavoro è stato pubblicato su ‘Science Translational Medicine’ dai medici dell’Albert Einstein College of Medicine, dell’ospedale pediatrico di Montefiore e della Yale University (Usa).

Fonte