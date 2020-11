“Non possiamo pensare di avere strade affollate nel pomeriggio e scuole chiuse la mattina e dobbiamo assolutamente evitare che il mese di dicembre diventi un novello agosto perché le conseguenze le stiamo pagando ancora oggi, soprattutto le scuole superiori”. Lo ha detto a Sette Storie Rai il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Abbiamo un compito: essere prudenti, salvaguardando il più possibile la scuola soprattutto nel mese di dicembre e anche in quelle due settimane di fine dicembre, inizio gennaio in cui le scuole saranno chiuse – aggiunge – penso sia compito di tutti essere prudenti in quei giorni per salvaguardare le scuole”.

Fonte