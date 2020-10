L’autocertificazione per giustificare gli spostamenti sarà richiesta solo nelle regioni dove sono in vigore ordinanze più restrittive delle misure anti-covid nazionali e in particolare la limitazione degli spostamenti dalla tarda serata fino alla mattina successiva. E’ quanto scritto nella circolare che il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi ha inviato ai prefetti e che fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del dpcm del 24 ottobre scorso. Ad oggi sono in vigore ordinanze che limitano gli spostamenti dalle 23 alle 5 in Campania, Lombardia, Piemonte e Sicilia e dalle 24 alle 5 nel Lazio e in Calabria.

