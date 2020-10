Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto dal presidente Mauro Buschini (Pd) e dal vicepresidente Devid Porrello (M5s) che si sono alternati sullo scranno più alto, si è riunito oggi in seduta straordinaria per l’esame delle misure e degli interventi per prevenire una seconda ondata di contagi Covid-19 e per la copertura vaccinale dell’influenza stagionale 2020-2021 nel Lazio. Dopo l’intervento della consigliera Roberta Lombardi (M5s), prima firmataria della richiesta di convocazione del consiglio straordinario, ha preso la parola l’assessore alla Sanità e all’integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato.

