I contagi in Italia aumentano ogni giorno e torna lo spettro di un nuovo lockdown: qualcuno, come il virologo Andrea Crisanti, ieri ha ipotizzato il periodo di Natale. In questo contesto, nelle ultime settimane sono aumentate le richieste di interventi di sanificazione contro il Covid-19 da parte delle aziende? Sì, anche se non ai livelli dei mesi scorsi, quello del periodo più critico. Lo spiegano all’Adnkronos tre imprese di questo settore: “C’è più allerta – dicono dalla Reflex di Milano, una delle città più colpite dall’emergenza virus – quindi è iniziato un secondo ciclo di sanificazioni in aziende dove già le avevamo effettuate. Attualmente le richieste, però, vengono più da parte dei privati perché magari qualcuno ha contratto il virus. Comunque, non siamo ai livelli dei mesi scorsi, ma c’è una leggera curva che cresce”.

