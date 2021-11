Dopo oltre due mesi l’Rt dei casi sintomatici torna sopra a 1 e si assesta per questa settimana a 1,15 L’indicatore non serve più come un tempo a determinare le zone-colore nelle quali inserire le Regioni ma fa comunque comprendere l’andamento dell’epidemia, che è tornata a crescere nel nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda i nuovi infetti.

La Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità, del ministero alla Salute e delle Regioni ha calcolato anche l’incidenza e l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Sono proprio questi due indicatori quelli che adesso servono a valutare la situazione delle Regioni. Per ora i dati tengono, nel senso che nessuno rischia di passare dal bianco al giallo, cosa che avviene se si superano le soglie del 10% di rianimazioni e il 15% di altri reparti che ospitano persone con il Covid.