Attenzione alla stanchezza, soprattutto nel periodo festivo, può farci abbassare la guardia ed esporci a un rischio alto di infezione. Sulle prossime vacanze natalizie aleggia lo spettro della terza ondata pandemica. Lo scenario, già anticipato da diversi scienziati italiani, trova conferma nell’ultimo documento di valutazione del rischio redatto dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ecdc).

Non che non ce lo aspettassimo, ma secondo gli epidemiologi gli spostamenti, i ritrovi in famiglia e con gli amici rappresentano un’insidia concreta. Allentando troppo le precauzioni, avvertono gli esperti, il numero dei contagi potrebbe tornare a crescere già dalla prima settimana di gennaio. E, a seguire, quelli dei ricoveri e dei decessi. Il rilassamento, a seguito di due mesi di restrizioni e in occasione dei momenti condivisi con gli affetti più cari, potrebbe essere determinato anche dalla “pandemic fatigue”, la stanchezza che ormai tutti mostriamo a seguito di un anno così faticoso.

L’errore è dietro l’angolo

La “stanchezza pandemica” è definita dall’Organizzazione mondiale della Sanità come la «demotivazione a rispettare le misure protettive», con i rischi che ne conseguono: dall’aumento dei contagi e della pressione sugli ospedali all’eventualità di dover adottare misure più restrittive per contenere la diffusione del coronavirus. Con questo aspetto, in Italia si è dovuto fare i conti già durante l’estate e il prezzo lo abbiamo pagato in autunno: oltre 25mila morti nella seconda ondata di contagi. Le vacanze di Natale, adesso, rappresentano un altro momento cruciale. “Le prossime settimane metteranno a dura prova la capacità delle persone di aderire ai principi della prevenzione di Covid-19 – avverte Guendalina Graffigna, ordinaria di Psicologia dei consumi e della salute all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona – tendiamo a valutare come meno probabile che una persona che amiamo e che conosciamo possa costituire per noi la fonte di un pericolo. E viceversa. La conseguenza è inevitabile: un allentamento delle misure preventive, ritenendo trascurabile l’eventualità di contagiarci in situazioni famigliari rispetto a quelle sconosciute e più allarmanti”.

Ci sentiamo meno coinvolti

Trovarsi insieme ai propri cari – al chiuso, al contrario di quanto accaduto in estate – e la riduzione delle misure di protezione adottate su base individuale possono dunque rappresentare un’insidia tanto per noi quanto per chi ci è accanto. Anche il tempo può giocare a sfavore. Se nella prima fase della pandemia la paura ha portato la maggior parte degli italiani a sentirsi coinvolti nel contrasto al Covid-19, “da mesi registriamo un calo dei livelli di coinvolgimento attivo delle persone nella prevenzione: è come se ci si sentisse impotenti al cospetto della pandemia”, aggiunge Graffigna, che dirige il centro di ricerca EngageMinds HUB, dedicato al tema dell’engagement in sanità. Ecco perché, in assenza di farmaci e con i vaccini non ancora disponibili, le misure più efficaci sono quelle non farmacologiche.

Da qui il monito dell’Ecdc: il distanziamento sociale, l’uso della mascherina e la corretta igiene delle mani dovranno essere i capisaldi delle misure di contenimento anche nelle prossime settimane. Gli esperti ricordano come tutti i Paesi europei siano ancora nel pieno della seconda ondata e mettono in guardia dalle possibili conseguenze determinate da un precoce allentamento delle misure di prevenzione. Secondo i modelli previsionali elaborati, la concessione di maggiori libertà a partire dal 7 dicembre potrebbe determinare un’inversione delle curve dalla vigilia di Natale. Una situazione di cui tenere conto in Italia, dove da domenica scorsa sono 12 le Regioni in zona gialla (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Trento l’Emilia Romagna, Liguria, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Molise, Puglia e Sicilia). Allentando le restrizioni il 21 dicembre – data a partire da cui il Governo ha introdotto una serie di limitazioni agli spostamenti – il rischio di vedere peggiorare il quadro epidemiologico potrebbe invece concretizzarsi dalla prima settimana di gennaio.

Consigli per vacanze sicure

Le indicazioni in vista delle vacanze natalizie sono pertanto quelle raccomandate ormai da quasi un anno. Meglio evitare gli spostamenti e le attività sociali, salvo quelli necessari per ragioni che prevalgono rispetto al rischio infettivo. Se possibile, il consiglio è quello di continuare a dare spazio alla tecnologia per preservare le relazioni sociali. Nel caso in cui ci si muova, è inoltre opportuno isolarsi per qualche giorno prima di incontrare altre persone. Queste, a ogni modo, non dovrebbero comunque essere estranee al contesto familiare. Senza entrare nel dettaglio dei legami di sangue, l’invito è quello di creare delle “bolle sociali” prima e durante i giorni di festa: in modo da ritrovarsi a tavola con le persone conviventi. Naturalmente a una distanza sufficiente, rinunciando alle mascherine soltanto nei momenti in cui si mangia e garantendo un’adeguata areazione degli spazi condivisi. Massima protezione va come sempre rivolta agli anziani e alle persone più fragili.

Una menzione esplicita è rivolta infine anche alla serata dell’ultimo giorno dell’anno, da trascorrere essendo certi del “distanziamento sociale, usando la mascherina e lavando sempre le mani”. Limitando se possibile la permanenza in luoghi chiusi e poco areati. Nella situazione epidemiologica attuale, l’Ecdc non ritiene di dover raccomandare «restrizioni ai viaggi, test e quarantena per chi si sposterà da un luogo a un altro»: nemmeno se proveniente dall’estero.

In attesa dei vaccini

Il documento è però rivolto anche a chi è chiamato a organizzare l’assistenza sanitaria. In vista di un possibile aumento dei contagi, occorre potenziare la capacità di test, isolamento dei casi e contact-tracing. Altrimenti, il rischio è quello di rivedere gli ospedali nuovamente sotto pressione a partire da gennaio. “Ci sono delle buone notizie, come quelle riguardanti i vaccini che saranno disponibili a partire dall’inizio dell’anno- conclude l’Ecdc -. Durante le vacanze, approfittiamo di queste notizie incoraggianti per resistere fino al termine dell’inverno”.