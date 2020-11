C’era anche l’Asi questa mattina in piazza davanti Montecitorio per protestare insieme a palestre, piscine e centri sportivi contro gli ultimi Dpcm emanati dal Governo che hanno messo in ginocchio un intero settore. Associazioni Sportive e Sociali Italiane, tra gli enti di promozione sportiva italiani più rappresentativi, ha voluto così far sentire il proprio apporto a dirigenti, tesserati e affiliati anche attraverso la presenza del presidente, il senatore Claudio Barbaro. “Lo sport non ne può più, lo sport è esasperato. Lo sport pretende rispetto da un Governo che lo ha definito non essenziale. Questo vogliamo noi oggi in questa piazza: rispetto”, il duro commento di Barbaro, presidente di Asi Nazionale.

