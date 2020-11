Una nuova arma contro il covid ad un prezzo contenuto: è l’identikit dell’anticorpo monoclonale, che potrebbe essere distribuito in Italia a partire da marzo. “L’anticorpo monoclonale che abbiamo realizzato è estremante potente. Saranno necessarie dosi basse: invece di funzionare in grammi pensiamo che funzioni con 100 milligrammi a dose. Quindi i costi saranno molto più accessibili. Non avranno ovviamente i prezzi bassi dei vaccini, ma si avvicinano”, ha detto, intervenendo al seminario in tema di pandemia promosso dall’Unione europea, Rino Rappuoli, ‘padre’ di tanti vaccini fra cui quello contro il meningococco B, chief scientist di Gsk Vaccines a Siena, coordinatore del Monoclonal Antibody Discovery (Mad) Lab di Fondazione Toscana Life Sciences, impegnato nello sviluppo del super anticorpo contro Sars-Cov-2.

