La ricerca

Uno studio internazionale guidato da scienziati tedeschi, ha stabilito che il virus responsabile del Covid,, può insinuarsi nel cervello delle persone passando attraverso il naso. La ricerca è stata pubblicata sulle pagine della rivista specializzata Nature Neuroscience e i risultati dello studio saranno utili a comprendere e spiegare alcuni dei sintomi neurologici osservati nei pazienti COVID-19.

SARS-CoV-2 non aggredisce soltanto l’apparato respiratorio, ma anche il sistema nervoso centrale, con conseguenti sintomi neurologici, come la perdita dell’olfatto, del gusto, il mal di testa, l’affaticamento e la nausea.

Frank Heppner e i colleghi che hanno collaborato allo studio, hanno esaminato il tratto rinofaringeo (la parte superiore della gola che si collega alla cavità nasale) e il cervello di 33 pazienti (22 maschi e 11 femmine) morti a causa del COVID-19. L’età media al momento del decesso era di 71 anni e il periodo durante il quale i pazienti avevano accusato i sintomi dell’infezione è stato calcolato in circa 31 giorni.

Ebbene, gli autori della ricerca hanno riscontrato la presenza di materiale genetico (RNA) di SARS-CoV-2, sia nel cervello, sia nel segmento superiore del canale faringeo. Particelle virali intatte sono state rilevate proprio nella rinofaringe. E livelli molto alti dell’RNA del coronavirus sono stati rinvenuti nella mucosa olfattiva.

La spiegazione dell’esperto

Come si è detto, questo nuovo studio, non soltanto può far luce sull’origine dei più diffusi sintomi neurologici correlati all’infezione, ma potrebbe in qualche modo rivelarsi un aiuto per diagnosi più rapide e forse cure mirate.

Giovanni Maga, virologo, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, chiarisce che, non soltanto quello pubblicato su Nature, ma anche altri recenti lavori avevano rivelato la presenza del materiale genetico del virus nel cervello e nel liquido cerebrospinale, suggerendo che il virus potesse infettare il sistema nervoso.

“Esperimenti su cellule in coltura – spiega Maga – avevano dimostrato la possibilità di SARS-CoV-2 di infettare diversi tipi di cellule nervose. Inoltre, sono stati rilevati numerosi casi di complicanze neurologiche a seguito dell’infezione da parte di SARS-CoV-2, suggerendo una sua neurotossicità.

Partendo dall’osservazione che la perdita dell’olfatto è tra i sintomi caratteristici dell’infezione e che la mucosa nasale rappresenta una delle superfici più esposte al contagio di questo virus respiratorio, si era avanzata l’ipotesi che le cellule nervose responsabili del senso dell’olfatto, potessero essere una via di ingresso da cui il virus potesse raggiungere il cervello.

Tuttavia, mancava la prova della presenza effettiva del virus nelle cellule nervose dei pazienti. Il lavoro appena apparso su Nature Neuroscience, una delle riviste più importanti del settore, ad opera di ricercatori tedeschi ha fornito anche quest’ultimo pezzo del puzzle. Esaminando reperti autoptici di pazienti Covid deceduti, i ricercatori hanno evidenziato la presenza di proteine del virus (quindi di un’infezione) nelle cellule dell’epitelio olfattivo e del cervello”.

In che modo avviene il trasferimento del virus al cervello

Ma in che modo avviene questo processo di passaggio del virus attraverso le vie nasali per arrivare fino al cervello? “Il virus penetra nelle cellule legandosi alla proteina recettore ACE2 – chiarisce Maga -. Questa proteina è espressa in molti tessuti, tra cui anche nelle cellule dell’epitelio olfattivo. Una volta penetrato nelle cellule nervose, il virus può viaggiare lungo le fibre nervose, dette assoni, che collegano questi neuroni periferici con il cervello. Non è un meccanismo nuovo per i virus: ad esempio i virus erpetici come Herpes simplex 1 o Varicella Zoster sono in grado di fare lo stesso, passando dagli epiteli ai nervi della spina dorsale o del trigemino. Anche altri coronavirus come quello della MERS o quelli comunemente circolanti nell’uomo (HCoV) si sapeva essere in grado di raggiungere il sistema nervoso centrale, anche se la via di diffusione non è nota”.

Dunque, i sintomi della perdita del gusto e dell’olfatto di cui eravamo venuti a conoscenza già nei primissimi mesi della diffusione del virus a livello pandemico, sono proprio riconducibili a questo trasferimento dell’infezione attraverso le vie nasali fino al cervello. Ma si tratta di disturbi che compaiono in tutti i pazienti o soltanto in quelli che hanno contratto la malattia in modo grave? Ancora Maga: “La perdita di gusto e di olfatto può manifestarsi in pazienti sia con decorso lieve o paucisintomatico che con infezioni più gravi. Quindi l’infezione dei neuroni olfattivi di per sé non implica necessariamente che il virus poi arrivi al sistema nervoso centrale. Infatti, non è ancora chiaro quanto questa modalità di diffusione dal naso al cervello sia frequente.

Certamente pazienti con un’infezione diffusa sono più soggetti all’invasione del sistema nervoso centrale, che può avvenire però anche per altre vie. Ad esempio, l’infiammazione acuta, la cosiddetta tempesta di citochine, che si scatena nei casi più gravi favorisce l’infiltrazione di cellule infette a livello del cervello, dove il virus può diffondersi, causando danno ai neuroni”.

Come prevenire che accada e quali i possibili danni

Ci chiediamo se esistano sistemi per arginare o evitare questa conseguenza. “L’unico modo – spiega il professor Maga – è evitare di infettarsi o comunque ridurre la carica virale iniziale. Questo si ottiene principalmente utilizzando sempre la mascherina, che impedisce al virus di raggiungere le nostre vie respiratorie, e osservando le norme del distanziamento e dell’igiene delle mani”.

Per chi è stato contagiato è sperabile che i danni di questo passaggio del virus al cervello, siano per lo meno contenuti o reversibili. Ma il quadro illustrato dal nostro esperto non è così confortante. “L’infiltrazione del virus a livello del cervello può causare la morte delle cellule nervose infette e scatenare un’infiammazione acuta che danneggia le fibre nervose – evidenzia il professore. – Le conseguenze in corso di malattia variano a seconda del grado di infezione e possono andare, appunto, da una semplice perdita dell’olfatto che si risolve in pochi giorni, a manifestazioni più acute come miopatie (causate da danni ai neuroni motori che innervano i muscoli), fino a sintomatologie gravi come encefalite, paralisi flaccida, convulsioni, allucinazioni e sindrome di Guillain-Barrè. Si sono registrate anche conseguenze post-guarigione che spesso si manifestano come disturbi della parola, difficoltà di concentrazione e apprendimento, alterazioni dell’umore (ansia, depressione), disturbi del sonno”.

Per concludere, abbiamo chiesto a Giovanni Maga che cosa hanno insegnato Covid e pandemia alla categoria dei medici in generale e dei virologi in particolare. “Penso che la lezione più importante sia stata che è del tutto impossibile prevedere quale sia l’impatto sulla salute di un nuovo virus. – è la riflessione dello specialista. – Si sapeva che le pandemie sono un fatto ricorrente, così come è scontato che di fronte ad un nuovo agente virale che per la prima volta colpisce l’uomo, le relazioni tra virus e ospite possono essere diverse e molto complesse, per cui serve tempo per studiarle. Quindi è essenziale essere preparati al meglio, con piani pandemici chiari e soprattutto in grado di essere implementati rapidamente. Malgrado tutta la comunità scientifica ripetesse da tempo che una pandemia era sempre possibile, siamo stati colti di sorpresa, non solo in Italia ma in tutto il mondo. La preparazione è fondamentale perché i virus corrono più veloci della nostra capacità di reazione”.