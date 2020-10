“No, no siamo come a marzo, siamo in un altro mondo. In primo luogo, per la geografia: in primavera ha pagato un prezzo altissimo una parte del Paese, ora il contagio è molto più distribuito. Non penso che tutta l’Italia sia uguale nella capacità di rispettare le regole, nelle infrastrutture o nell’efficienza delle reti sanitarie. Servono e serviranno sempre di più risposte differenziate e un coordinamento puntuale fra Stato e amministrazioni locali. Come dice il presidente della Repubblica, un coro sintonico”. Lo afferma Domenico Arcuri, commissario straordinario all’emergenza Covid-19 in un’intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’.

