“L’Italia ha diritto al 13,5% delle quantità dei vaccini che via via vengono contrattualizzati dalla Ue”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri in audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla legge di bilancio 2021. ”Il meccanismo di acquisizione e contrattualizzazione dei vaccini avviene all’interno di un pool europeo che raggruppa tutti i paesi dell’Unione europea che hanno sottoscritto un accordo. E’ l’Unione europea che contrattualizza l’acquisto dei vaccini per tutti i Paesi , all’interno ogni Paese ha diritto a una quota percentuale dei vaccini acquistati”. ”Finora noi abbiamo speso oltre 94 milioni che è la quota che l’Unione europea ha chiesto all’Italia per acquisire i vaccini che sono stati finora predisposti”.

