“Io sono positivo al Covid, ma fortunato perché non ho avuto sintomi. Mi sento in imbarazzo nei confronti di chi deve convivere con il virus da solo in casa, a chi è in carcere, nelle Rsa e non può ricevere nessuno. Non penso che basterà il vaccino, una iniezioni o una pastiglia per cancellare tutto ciò. Serve un sogno condiviso da tutti”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano Mario Enrico Delpini ospite tv a ‘Che tempo che fa’, aggiungendo che “in questa situazione non posso essere ottimista, ma ho fiducia percé ho fede, perché abbiamo noi tutti fede e perché Gesù non ci abbandona. So che posso contare sulla diocesi e mi affido alle parole del Papa”.

Fonte