Assumere subito specializzandi anestesisti per far fronte alla recrudescenza della pandemia da Covid-19 e alle ben note carenze di medici anestesisti rianimatori e dell’emergenza-urgenza. E quanto chiede l’Aaroi-Emac – che riunisce gli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani – Emergenza area critica – alle Asl e agli enti del Ssn, affinché si “proceda immediatamente all’assunzione dei medici in formazione degli ultimi due anni in queste discipline, per garantire la tutela della salute pubblica nel miglior modo possibile nella situazione di grave emergenza attuale e, prevedibilmente, futura”.

