Partivamo già male, ma Covid-19 ha peggiorato la situazione contribuendo allo sviluppo dell’antibiotico resistenza. L’Italia continua ad essere tra i paesi con il maggior consumo di antibiotici: nel 2019, il 40% della popolazione ha ricevuto almeno una prescrizione a cui bisogna aggiungere una percentuale di autoprescrizioni legate al tipico fai da te di chi decide autonomamente di prendere un antibiotico per una cistite o un improvviso mal di denti. Una ‘maglia nera’ che Covid-19 ha scurito ancora di più perché durante la pandemia la diffusione di batteri resistenti agli antibiotici è aumentata.

Si stima che in circa il 15% dei pazienti Covid finiti in terapia intensiva fosse presente una qualche sovra-infezione batterica, in molti casi di tipo resistente e che, in misura maggiore o minore a seconda dei casi, abbia contribuito al decesso del paziente.

Come conferma anche il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, l’elevato uso di antibiotici in pazienti Covid-19 ricoverati in ospedale, come l’azitromicina, l’eventuale interruzione dei protocolli di stewardship antibiotica (tutti quegli interventi cioè che mirano a promuovere l’uso ottimale degli antibiotici) e di screening per microrganismi multiresistenti nel periodo più intenso dell’emergenza, potrebbero avere causato un aumento della resistenza.

Quanti danni per un antibiotico di troppo

La resistenza antimicrobica (Amr) è stata dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una delle prime dieci minacce globali per la salute pubblica mondiale. Secondo i dati dell’ultimo Rapporto meridiano Sanità realizzato da The European House-Ambrosetti, l’antimicrobico resistenza causa 33.000 decessi all’anno che, in assenza di azioni concrete per correre ai ripari, potrebbero arrivare a 10 milioni nel 2050, vale a dire più dei decessi dovuti a cancro, diabete e incidenti stradali. In Italia, ogni anno, le infezioni causate da batteri antibiotico resistenti costano la vita a circa 11mila persone e questa problematica risulta in continua crescita sostanzialmente per un uso inappropriato di questi farmaci.

“L’Italia ha delle problematiche di resistenza maggiori rispetto ad altri paesi europei”, sottolinea Maurizio Sanguinetti, presidente della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases e direttore di Microbiologia alla Fondazione Universitaria Policlinico Agostino Gemelli. “Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Infectious Disease, il nostro paese è primo come indice di mortalità causata dall’antimicrobico resistenza”.

Non solo: in Italia, ogni anno, si verificano circa 450-700 mila infezioni in pazienti ricoverati in strutture di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che interessano prevalentemente individui di età superiore ai 65 anni (63,7% del totale), più fragili e più esposti al fenomeno delle resistenze, e che sono causa diretta del decesso del paziente nell’1% dei casi.

L’effetto Covid-19

Come se non fossero già abbastanza i danni provocati dal Coronavirus, la pandemia ha avuto tra i suoi innumerevoli effetti collaterali anche quello di incidere sull’antimicrobico resistenza. Secondo l’ultimo rapporto Aifa, il consumo di antibiotici registrato nel primo semestre 2020 nell’ambito dell’assistenza convenzionata è stato pari a 13,2 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti, in riduzione del 26,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda gli acquisti, però, Aifa registra un picco nel mese di marzo 2020, con un valore raddoppiato rispetto al 2019. I macrolidi mostrano un incremento del 77% rispetto al 2019, con l’azitromicina che fa registrare un aumento del 160%.

Toscana ai tempi di Covid-19

Anche se non è ancora disponibile un dato ufficiale a livello nazionale, le esperienze cliniche confermano un peggioramento della situazione. Tra le prime analisi in Italia ad indagare la correlazione tra antimicrobico resistenza e Covid-19 c’è quella condotta dall’Agenzia Regionale di Sanità Toscana che ha confrontato i dati delle resistenze dei primi 8 mesi del 2020 con quelli relativi allo stesso periodo del 2019.

L’analisi è stata condotta isolando i batteri dal sangue mediante emocoltura e riporta un incremento dell’incidenza di tutte le infezioni batteriche sotto sorveglianza. In particolare, è stato registrato un aumento rilevante dell’Acinetobacter resistente ai carbapenemi, il meccanismo di resistenza più forte in Toscana come in Italia, e dell’Escherichia Coli resistente alle cefalosporine di terza generazione.

Lo studio inglese su Jama

L’uso improprio ed eccessivo degli antibiotici in era Covid è stato analizzato anche da un recente studio condotto in Gran Bretagna e pubblicato su Jama. In un sottogruppo di 36145 pazienti Covid, al 37% era stato prescritto un antibiotico prima del ricovero e l’85% dei 46061 pazienti inclusi nell’analisi ha ricevuto uno o più antibiotici durante la degenza ospedaliera. Eppure, soltanto 1107 dei pazienti aveva un’infezione batterica confermata correlata a Covid-19 e la maggior parte si è verificata più di 48 ore dopo il ricovero.

Medici e infermieri in emergenza

A cosa è stato dovuto questo incremento dell’antimicrobico resistenza durante la pandemia? “I dati ufficiali ancora non sono disponibili”, premette Cristina Mussini, direttore di Malattie Infettive al Policlinico di Modena e ordinario di Malattie Infettive presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. “Si può ipotizzare che la necessità di dover inserire in ospedale tanti nuovi medici e infermieri non formati per l’attuazione dei programmi per il controllo delle infezioni abbia comportato una minor attenzione anche perché abbiamo lavorato in condizioni di estrema urgenza”.

La somministrazione di antibiotici ai pazienti Covid-19

Un’altra possibile motivazione sta nell’utilizzo di antibiotici per la cura di pazienti Covid. “Nella prima fase emergenziale – spiega Mussini – si pensava che ci potessero essere anche infezioni batteriche in associazione al Covid. Per questo sono state utilizzate cefalosporine e altri antibiotici. In realtà, si è visto poi che la percentuale di infezione batterica era inferiore al 10% e infatti dopo la prima ondata abbiamo smesso di usare gli antibiotici”.

La conferma arriva anche da Sanguinetti: “Al Gemelli abbiamo realizzato uno studio sulle infezioni del sangue in pazienti Covid ed abbiamo riscontrato che c’è stato un grande uso di antibiotici non motivato che ha portato ad un incremento del problema della resistenza”.

I programmi per contrastare l’antimicrobico resistenza

Come uscirne tanto più ora che la pandemia ancora non molla la presa e rende tutti più consapevoli dell’importanza di poter contare su farmaci efficaci? Il fenomeno dell’antimicrobico resistenza è al centro di molti programmi istituzionali a cominciare dal Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (Pncar). “È una raccolta di buone intenzioni, peccato che non sia finanziato perché prevede che ciascuna struttura si procuri i fondi, il che è ridicolo”, fa notare Sanguinetti aggiungendo: “Serve una presa di coscienza del problema e finanziamenti. È necessario prevedere degli obiettivi ospedalieri fissati a livello istituzionale e centrale, ma che siano misurati nei singoli ospedali”.

Il Pncar non è l’unico programma: “Anche il recente G7 e il G20 – spiega Daniela Bianco, responsabile area Healthcare, The European House – Ambrosetti – hanno ribadito l’emergenza e l’impegno in questa direzione. E poi c’è il Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025 che prevede di rafforzare e migliorare le attività di sorveglianza delle malattie infettive prioritarie, con particolare attenzione alle Infezioni Correlate all’Assistenza”.

Le iniziative di antimicrobial Stewardship

In concreto, a fare la differenza sono i programmi di contrasto all’antibiotico resistenza messi in campo in alcune strutture ospedaliere come ‘Adotta un reparto’, progetto di eccellenza degli ospedali di Modena: “Il nostro – spiega Mussini – è un programma di stewardship persuasivo che coinvolge tutti gli operatori sanitari educati attraverso lezioni sul rischio infettivo. Almeno due volte a settimana gli infettivologi visitano ogni reparto per supervisionare tutta la terapia antibiotica”.

I risultati? Misurabili e concreti. Per esempio, nel 2013, anno in cui è iniziato il progetto, il tasso di resistenza della Klebsiella pneumoniae ai carbapenemi era del 40% e in cinque anni è scesa al 4% (rispetto alla media italiana del 29,7%) mentre nel caso della Pseudomonas aeruginosa si è passati dal 33% al 9%. Dati in decisiva controtendenza rispetto alla media nazionale. Di conseguenza è calata anche la spesa per antibiotici: “Dal 2013 al 2019 abbiamo risparmiato un milione e 400 mila euro solo di costi diretti a cui aggiungere quelli indiretti come la riduzione dei ricoveri”, aggiunge l’infettivologa.

Il ruolo della diagnostica

Ma programmi come quello degli ospedali di Modena per aver successo devono poter contare su un’altra arma fondamentale: la diagnostica microbiologica e i test di sensibilità cruciali per individuare in modo tempestivo l’agente patogeno e l’eventuale profilo di resistenza, indirizzare le scelte terapeutiche più appropriate e monitorare i risultati.

L’emergenza Covid-19 ha reso ancor più evidente l’importanza della diagnostica come sottolinea Daniela Bianco che ha curato un documento realizzato sul tema da The European House – Ambrosetti: “L’Atto di indirizzo per l’anno 2021 del Ministero della Salute, se da un lato sottolinea i progressi della diagnostica in generale in buona parte legati alla pandemia, dall’altro mette in guardia sulla necessità di ammodernare il patrimonio tecnologico per ottenere prestazioni adeguate all’evolversi delle conoscenze e dei progressi favorendo le produzioni nazionali ed europee di questi dispositivi per i quali dipendiamo quasi completamente dai Paesi terzi”.

Cure appropriate grazie alla diagnostica

Ma perché la diagnostica è importante per combattere l’antimicrobico resistenza? “In primo luogo – sottolinea Sanguinetti – per cominciare in modo corretto la terapia perché se non so qual è il batterio che causa l’infezione, non so quale terapia utilizzare. In secondo luogo, per fare indagini di sensibilità e capire a quale antibiotico è più sensibile il batterio attraverso l’antibiogramma. Senza una diagnostica, si spara alla cieca con il rischio di scegliere un antibiotico a cui il microrganismo non è sensibile generando due problemi: il fallimento della terapia e poi la possibilità di indurre ulteriore resistenza”.

Con diagnosi accurate diminuiscono i ricoveri

Come abbiamo visto durante l’emergenza Covid, i progressi della diagnostica sono stati notevoli ed oggi i medici hanno a disposizione molti test precisi e anche rapidi: “Con un approccio combinato che includa programmi di ottimizzazione delle terapie antibiotiche e test diagnostici che riducono i tempi di risposta – spiega Sanguinetti – si possono ottenere ottimi risultati, come abbiamo sperimentato attraverso un’analisi condotta nel nostro ospedale su circa 400 pazienti con batteriemia: c’è stata una riduzione di 5,5 giorni di ospedalizzazione in terapia intensiva e un aumento del 20% di terapia ottimale fin dall’inizio con una conseguente diminuzione del consumo di antibiotici”.

Test ‘virus changer’

Un altro esempio di come la diagnostica possa incidere sulla diminuzione dell’antibiotico resistenza arriva da alcuni sistemi molecolari che permettono di fare in pazienti ricoverati in ospedale una diagnosi di polmonite in appena un’ora: “Questi test – sottolinea Sanguinetti – sono dei ‘virus changer’ perché permettono di cambiare completamente l’approccio per certe patologie come appunto la polmonite severa. Grazie a questi test, infatti, è possibile identificare più di 30 patogeni e un numero significativo di geni batterici associati a resistenza soltanto in un’ora mentre in genere, se tutto va bene, ci vogliono 36-48 ore per avere un antibiogramma”.

Test innovativi poco diffusi

Eppure, questi test non sono diffusi in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Una questione di costi? Non proprio: “Secondo alcune stime – spiega Bianco – circa il 70% delle decisioni cliniche vengono effettuate attraverso l’utilizzo della diagnostica in vitro, ma pesano soltanto per l’1% sulla spesa sanitaria dei principali Paesi Europei”. E Sanguinetti rincalza: “Anche il test che fa la diagnosi per la polmonite severa in appena un’ora costa 150 euro, quindi non una cifra eccessiva. Il problema è che i test innovativi bisogna saperli usare bene e il clinico dovrebbe eseguirli solo quando è necessario”.

Network diagnostico microbiologico

Uno dei problemi è la mancanza di una rete diagnostica nazionale. A partire dagli anni Novanta, contestualmente all’accorpamento delle Asl, si è verificata una concentrazione tra i laboratori di analisi pubblici, soprattutto quelli ospedalieri, motivata da logiche di contenimento dei costi e garanzia di qualità e sicurezza.

In base agli ultimi dati, ad oggi le unità operative autonome di microbiologia sono meno di 50 e negli ultimi 10 anni, il personale dei laboratori pubblici si è ridotto del 25-30% e la loro attività non è stata finanziata adeguatamente. “I laboratori di microbiologia più o meno ci sono negli ospedali, ma non sul territorio”, fa notare Sanguinetti. “È assurdo che i pazienti debbano andare presso i centri privati perché non ci sono ambulatori pubblici che effettuano esami di sensibilità agli antibiotici. Nè si può pensare di risolvere la questione chiedendo ai medici di medicina generale di effettuare nei loro studi dei test rapidi per le infezioni batteriche che tra l’altro non sono adatti per capire la sensibilità agli antibiotici. Per questo è necessario istituire un network diagnostico di microbiologia e bisogna capire che la diagnostica non è un soltanto un costo ma un investimento”.