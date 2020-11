“I posti di terapia intensiva oggi disponibili ed attivi in Italia sono intorno a 7.500. La dotazione organica attuale di rianimatori e infermieri specializzati garantisce con questi numeri sicurezza e qualità delle cure. Va ribadito che circa il 60% di questi letti è occupato da pazienti con malattie gravissime come ictus, infarti, politraumi, stati di shock, sepsi e insufficienze multiorgano, che ovviamente non possono essere collocati in altri setting assistenziali”. Lo precisa il segretario nazionale dell’Anaao Assomed Carlo Palermo, rispondendo alle affermazioni del commissario Domenico Arcuri.

