“La curva epidemiologica scende anche se l’indice Rt non è cosi entusiasmante e si fanno meno tamponi. Il trend è positivo ma attenzione: la terza ondata, se vogliamo chiamarla così, non è ineluttabile, possiamo frenarla se non rallentiamo le misure che fino ad oggi hanno dato risultati. La curva dei contagi è strettamente legata ai nostri comportamenti: se ci lasciamo andare, inevitabilmente i contagi aumentano”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, facendo il punto della situazione.

Fonte