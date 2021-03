IN GIORNI come questi può suonare strano ma il 20 marzo, come ogni anno dal 2012, si celebra la Giornata mondiale della felicità istituita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Una data, volutamente a ridosso dell’equinozio di primavera, che celebra lo sforzo degli esseri umani per conquistare serenità e benessere. Nella stessa occasione viene diffuso, quest’anno con un evento in streaming, l’World Happiness Report, un rapporto sullo stato della felicità nel mondo che contiene anche l’elenco dei paesi più felici (https://worldhappiness.report/)

Ha senso parlare di felicità in questo momento?” Può averne molto, se non consideriamo la felicità come un’emozione estrema, legata a sensazioni fuori all’ordinario, ma come una condizione interiore generata dalla capacità di vivere in armonia e di adattarsi in modo positivo alla situazione, per quanto complessa”, ricorda Antonella Delle Fave, docente di psicologia generale presso l’Università di Milano, che in occasione della giornata promuove in collaborazione con il Comune di Milano e la Società Italiana di Psicologia positiva un convegno virtuale dedicato a ‘L’età della saggezza, risorse e opportunità’.

Pensiamo positivo

Individuare risorse possibili anche nelle situazioni più difficili è il suggerimento che viene dalla Psicologia Positiva, nata alla fine del secolo scorso per aiutare le persone a vivere meglio. Grazie a studiosi come Martin Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi, il creatore del concetto di flow, lo stato di benessere che viviamo quando ci dedichiamo a un’occupazione che ci gratifica e ci impegna, come suonare uno strumento o praticare lo sport che amiamo ma anche fare bene il nostro lavoro. Proprio la ricerca di senso è il messaggio che arriva dalla psicologia positiva: “Anziché analizzare i deficit o le patologie, ci si concentra sulle risorse della persona e sulla possibilità di mobilitarle”, ricorda Delle Fave. E studi sempre più numerosi mostrano come anche malati cronici o persone con gravi disabilità possano avere, e realizzare, progetti di felicità. Ma c’è di più. “Oggi sappiamo che la felicità, intesa come capacità di dare un senso alla propria vita, fa bene alla salute aiuta a vivere meglio e più a lungo”, ricorda Delle Fave. Lo confermano gli studi più recenti di Andrew Steptoe dell’University College di Londra che ha anlizzato i dati dell’English Longitudinal Study on Aging mostrando che una vita gratificante è spesso anche più lunga e in salute. “Abbiamo visto”, spiega Steptoe nel suo articolo, “che le persone che riescono a dare senso alla propria vita sono quelle che hanno una migliore salute fisica e mentale, stili di vita più sani e marker biologici più favorevoli”. E questo indipendentemente da età, sesso e status socioeconomico: le variabili che contano sono soprattutto le relazioni familiari o amicali, l’impegno sociale, la voglia di svolgere attività insieme con altri.

Qualcosa di bello nei giorni del lockdown

“Anche nelle situazioni difficili ci sono elementi che ci fanno stare bene”, ricorda Dalle Fave. Il lockdown ci permette di riscoprire quello che normalmente diamo per scontato, riallacciare amicizie trascurate, coltivare interessi accantonati per mancanza di tempo. “E appena possibile”, suggerisce la docente, “fare attività fisica, che gioca un ruolo essenziale per il nostro benessere soprattutto se la abbiniamo alla socialità, per esempio facendo lezione su Zoom insieme a persone amiche”.

Dare un senso all’esistenza

Essere felici non vuol ignorare le difficoltà, ma non farsene sopraffare. E le statistiche mostrano che, se un minimo di benessere regala serenità, il reddito non è la variabile fondamentale, soprattutto se si considera la felicità nella prospettiva più nuova che mette in relazione il benessere del singolo con lo sviluppo della collettività: “In paesi diversi ci sono approcci diversi: il mondo occidentale tiene a collegare la felicità al benessere personale con una visione più individualistica, mentre in altre culture la felicità non è un obiettivo da ottenere a tutti i costi ma un percorso”, spiega Delle Fave. Così, se parliamo di felicità intesa come soddisfazione individuale, i paesi più ricchi sono in genere anche quelli più felici, “ma se consideriamo la capacità di dare senso alla nostra esistenza, valorizzando le relazioni con i nostri simili che sono fondamentali per il benessere psicologico, molti paesi del Sudamerica hanno un livello di felicità superiore a quello degli Stati Uniti”.

E negli ultimi anni, la classifica della felicità vede ai primi posti i paesi scandinavi: dai dati raccolti dall’Onu emerge chiaramente come l’ambiente sociale, urbano e naturale influiscano sulla felicità stessa. Un tema al centro del convegno milanese, “un’occasione”, conclude Delle Fave, “e per riflettere su come tecnologie e servizi possano contribuire a costruire una città più vivibile per tutti i cittadini”.