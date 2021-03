Loredana Bergamini è direttore medico in Italia di Janssen, la compagnia di Johnson&Johnson che ha sviluppato il vaccino anti Covid. Quel medicinale sarà confezionato nel nostro Paese e proprio l’altro ieri la multinazionale Catalent ha annunciato che nel suo stabilimento di Anagni (Roma) aggiungerà una nuova linea di produzione per J&J dove sarà in grado di infialare 400 dosi al minuto.

Quando arriverà il vostro vaccino in Italia?

“Con l’approvazione dei giorni scorsi da parte di Ema, che è stata molto rapida, le consegne sono in programma nella seconda metà di aprile. Si tratta di un’ottima notizia, perché l’impegno era di fornire le prime dosi nel secondo trimestre dell’anno, che poteva anche voler dire a giugno. Invece anticipiamo. Entro la fine dell’anno daremo 200 milioni di dosi all’Europa”.

Dove producete?

“Principalmente in Olanda ma ci sono tanti stabilimenti che contribuiscono alle varie fasi di produzione del vaccino. In Italia abbiamo appunto un accordo con la Catalent per la fase finale del confezionamento, un’attività molto delicata”.

C’erano già molte aspettative sul vostro vaccino, il blocco di AstraZeneca le ha aumentate.

“Confidiamo tutti in una risposta positiva dell’Ema su AstraZeneca perché le somministrazioni con quel vaccino riprendano. Del resto ci sono i dati dell’Inghilterra, dove milioni di persone hanno già avuto la somministrazione. Lo stop non è solo un problema che riguarda quell’azienda, è la fiducia nei vaccini in generale che viene messa sotto la lente di ingrandimento. E tutti abbiamo bisogno di quei medicinali per uscire dalla pandemia. Certe cose rischiano di gettare un’ombra su tutto il mondo dei vaccini, ci sono i no vax alle porte, non aspettano altro. Non c’è niente di peggio che togliere alle persone la fiducia nell’unica arma che ci può salvare”.

Quali caratteristiche ha il vostro vaccino?

“In questo momento abbiamo bisogno di tutti i vaccini, per fare una campagna capillare. Noi mettiamo a disposizione un’arma in più per sconfiggere il virus. Il nostro medicinale può assicurare una buona copertura, protegge nell’85% dei casi dalle forme più severe della malattia, così da ridurre il peso sulle strutture ospedaliere. Inoltre è in una sola dose. Un altro vantaggio consiste nella facilità d’uso, conservazione e trasporto. Se si scongela può restare tre mesi in frigo tra 2 e 8 gradi”.

Si potrà usare anche per gli anziani?

“L’autorizzazione di Ema non prevede limiti di età sopra i 18 anni. Nei nostri studi abbiamo coinvolto circa 44 mila persone, un numero alto di volontari. Abbiamo molti dati sulla popolazione anziana, visto che gli over 60 rappresentano il 34% delle persone coinvolte”.

Il vaccino funzionerà contro le varianti?

“Non abbiamo fatto uno studio specifico sulle varianti, visto che le ricerche sono state condotte l’estate scorsa, quando il problema delle modificazioni del virus non c’era. Ma i trial si fanno dove c’è la situazione epidemiologica più grave e l’anno scorso a essere particolarmente colpiti erano l’America Latina e il Sudafrica. Aver fatto gli studi in quelle aree ci ha permesso di cogliere senza saperlo anche le varianti, quindi contro di loro è documentata sempre un’efficacia all’85% del nostro vaccino”.

Quanto dura la protezione?

“Noi controlliamo quella offerta del vaccino a 14, 28 e 48 mesi dalla somministrazione. È quindi ancora presto per dare una risposta a questa domanda, nessuno ce l’ha. Del resto non sappiamo nemmeno quanto dura la protezione naturale”.