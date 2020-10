Sono 2.419 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore e 7 i morti. I tamponi effettuati, si comunica da Regione Lombardia, sono 30.587 e i nuovi positivi sono il 7,9% del totale giornaliero dei tamponi. Dei nuovi positivi 191 sono ‘debolmente positivi’ e 21 a seguito di test sierologico. In totale le vittime nella Regione dall’inizio della pandemia sono state 17.044. I ricoverati non in terapia intensiva sono 834, in aumento di 108 unità, mentre in terapia intensiva si trovano 71 persone, una in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 334 in più rispetto a ieri. Sono stati in provincia Milano 1.319 i nuovi positivi, mentre sono 604 in città.

