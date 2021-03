Sale il numero dei pazienti oncologici morti dopo aver contratto il Covid in reparto mentre in Procura c’è un nuovo esposto per chiarire le cause del focolaio esploso all’Oncologico di Lecce.

La terza vittima è una paziente di San Pancrazio (Brindisi) ricoverata al Dea di Lecce dopo la positività riscontrata il 3 marzo nel reparto di Oncologia del Vito Fazzi. Nei giorni scorsi avevano perso la vita due altri pazienti: un 74enne di Gallipoli ed una 62enne di Squinzano.

Sale l’elenco delle vittime così come il numero dei contagi tra i pazienti. Attualmente sono 18 i malati oncologici affetti dal Covid-19 a seguito di un ulteriore giro di tamponi disposti dall’Asl che ha consentito di rilevare l’infezione su altri due pazienti la cui positività è emersa dopo le dimissioni. In dieci si trovano ricoverati presso il Dea; uno nel reparto di Malattie infettive e un altro ancora a Galatina.

Per impedire nuovi contagi dalla mattina di martedì 9 marzo, su disposizione del direttore generale dell’Asl di Lecce Rodolfo Rollo, sono stati sottoposti a tampone anche tutti i pazienti in trattamento chemioterapico. Ma il problema sembra essere rappresentato dalla finestra temporale che intercorre tra il contagio e l’effettiva positività, un periodo di tempo che, pur essendosi ristretto spesso a sole 48 ore, nelle nuove varianti del virus, può comunque rappresentare un serio problema nella diagnosi.

Intanto in Procura è stato presentato un nuovo esposto (dopo quello dell’associazione Codici) depositato da un cittadino di Lecce, tramite il proprio avvocato Andrea Papa, per ricostruire il dramma della sorella ricoverata nel reparto di oncologia e dopo 10 giorni risultata positiva al Covid-19.

I fatti, così come riportati nell’atto, prendono avvio il 22 febbraio. Quel giorno la donna accusa un malore in casa. Il 118, porta la paziente al pronto soccorso del Fazzi dove, come prevede il protocollo, viene sottoposta al tampone che dà esito negativo. Da lì il ricovero all’Oncologico. Il dramma incomincia il 2 marzo quando il fratello della donna viene convocato in reparto e informato che la sorella la sera prima aveva avuto la febbre alta e, dopo il tampone, era emersa la sua positività al Covid.

Da quel momento si susseguono notizie sempre più drammatiche. La donna, infatti, viene trasferita d’urgenza in un’altra struttura fuori città perché la forma di virus si dimostra estremamente aggressiva. E ora i suoi familiari vogliono sapere come sia potuto accadere che la donna abbia potuto contrarre il Covid in un luogo in cui ogni cittadino dovrebbe sentirsi tutelato e protetto.