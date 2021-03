La primavera è in arrivo e con lei anche la fioritura di molti alberi e arbusti, causa di molte allergie. Chi ne soffre sa che l’esposizione al polline indebolisce l’immunità contro alcuni virus respiratori stagionali e diminuisce la risposta antivirale dell’interferone.

Oggi però c’è una maggiore attenzione sull’argomento: uno studio pubblicato su Pnas ha infatti indagato sull’associazione tra l’infezione da SARS-CoV-2 e le concentrazioni di polline trasportato dall’aria. Può l’esposizione al polline aumentare la suscettibilità all’infezione da nuovo coronavirus?

Athanasios Damialis dell’università di Augusta e colleghi, autori dello studio, hanno condotto analisi trasversali e longitudinali dei dati sul polline, sui fattori meteorologici e sui tassi di infezione da SARS-CoV-2. L’iniziativa è partita quando, tra il 10 e il 14 marzo 2020, un’ondata di calore su larga scala ha dato il via al primo grande picco stagionale delle emissioni di polline dagli alberi in gran parte dell’emisfero settentrionale. Ciò ha coinciso con alti tassi di infezione di SARS-CoV-2, caratteristici della prima fase esponenziale dell’infezione.

L’indagine portata avanti ha riguardato 130 regioni in 31 paesi nei cinque continenti. Sono state studiate le relazioni tra le concentrazioni giornaliere di polline e i tassi di infezione da SARS-Cov-2. L’analisi ha tenuto conto di più fattori tra cui la temperatura, l’umidità, la densità della popolazione e lo stato di isolamento.

I risultati rivelano che l’esposizione simultanea a SARS-CoV-2 (attraverso altri portatori umani infetti) e al polline trasportato dall’aria può, in condizioni meteorologiche “favorevoli”, promuovere l’infezione virale. Il polline, da solo o in combinazione con la temperatura e l’umidità, potrebbe spiegare, in media, circa il 44% della variabilità del tasso di infezione. Secondo lo studio, i tassi di infezione sono infatti aumentati dopo concentrazioni di polline più elevate. Al tempo stesso i paesi in lock down avevano tassi di infezione giornalieri pari alla metà di quelli dei paesi non in isolamento a concentrazioni di polline simili.

Gli autori però precisano che le correlazioni dimostrate suggeriscono che il polline è un fattore modulante per la progressione dell’infezione da SARS-CoV-2, ma non ci sono prove che i grani di polline trasportati dall’aria siano essi stessi portatori di particelle di virus. Senza contatto, non c’è rischio di infezione.

Per quel che riguarda il futuro, non si sa ancora se altre particelle, variabili meteorologiche e inquinanti dell’aria possano giocare un ruolo nella diffusione del covid. Anche se ci sono prove pubblicate sugli effetti di vari parametri ambientali, come il biossido di azoto (NO2), il particolato (PM2.5) e la radiazione ultravioletta. Ma per i pollini, sulla base dei risultati ad oggi, dato che non ci si può sottrarre alla loro esposizione, l’unica raccomandazione resta quella di usare sempre le maschere di filtraggio delle particelle, ancora di più durante i periodi primaverili.