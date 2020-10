Torna a crescere la lista dei medici morti per Covid-19. L’elenco postato a lutto sul sito della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) riporta 182 nomi, e le ultime vittime risalgono ai giorni scorsi. “Siamo molto preoccupati – afferma all’Adnkronos Salute il presidente della Fnomceo Filippo Anelli – perché dai primi dati che arrivano dagli Ordini provinciali sono in aumento i colleghi positivi al virus, e speriamo che non tornino a crescere i morti: nella prima fase abbiamo pagato un prezzo durissimo”. Negli ultimi 30 giorni l’Istituto superiore di sanità segnala 4.682 contagi fra gli operatori sanitari. “Si avvicinano tempi durissimi”, ammonisce il presidente.

