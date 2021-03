Alberto Giovanni Gerli, uno dei 12 membri nominati nel nuovo Comitato tecnico scientifico (Cts) del governo, ha comunicato la rinuncia all’incarico. Lo fa sapere il Dipartimento della Protezione civile che con un’ordinanza lo aveva nominato martedì scorso. Domani si riunirà per la prima volta l’organismo rinnovato, voluto forrtemente dalla Lega, ma senza di lui.

Gerli, quarantenne, padovano, fondatore di una startup di illuminazione a led, appassionato di bridge tanto da candidarsi alla presidenza della Federazione uscendone però sconfitto, aveva iniziato ad applicare i suoi modelli matematici anche allo studio del coronavirus. Con dubbie fortune.

“Il lockdown non serve più a nulla” aveca detto poco dopo l’inizio della prima zona rossa in Lombardia. Gerli sosteneva infatti che l’ondata di coronavirus sarebbe durata 40 giorni e che il suo andamento sarebbe dipeso unicamente dai primi 17 giorni. Passati quelli – diceva l’ingegner Gerli – qualsiasi fossero le misure messe in campo, l’epidemia avrebbe fatto il suo corso. Senza spiegare mai il perché proprio di quel numero – 17 -, al di là di quel che poi è successo in Lombardia e in tutta Italia.

A fine gennaio di questo anno, di nuovo sulla Lombardia sosteneva che i positivi sarebbero passati da 1.700 al giorno a 350 a metà marzo. A quella data però i casi erano 4.700. E ancora a inizio febbraio pronosticava il Veneto in zona bianca. La Regione governata da Luca Zaia però è colorata di rosso. Colpa delle “imprevedibili” varianti dirà lui. Che però erano state ormai previste.

Sinistra Italiana prima e i Verdi poi avevano sollevato dubbi sul suo incarico, criticandone la nomina e chiedendo al capo della Protezione civile Angelo Bonelli di sollevarlo dal Cts.