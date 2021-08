Scuole paritarie penalizzate dopo l’inserimento di un emendamento del M5S nel Dl sostegni bis. E’ quanto denuncia in una nota l’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica (Agidae). “Continuano a pervenire richieste di chiarimenti circa gli adempimenti relativi alla fruizione dei contributi Covid-19 stabiliti dal Decreto Legge 73/2021 del 25 maggio 2021, convertito in Legge 106/2021 del 25 luglio 2021 con modifiche significative introdotte da un emendamento del M5Stelle. Il comma 5 dell’art. 58 ha esteso a tutte le scuole dell’infanzia un contributo “dedicato” di 10 milioni di euro, lasciando alle scuole primarie e secondarie “paritarie” il contributo già previsto di 50 milioni – si legge – Ha tuttavia condizionato l’erogazione dei predetti contributi Covid-19 alla pubblicazione sul sito “proprio” di ciascuna scuola (dato per certo) di una serie di notizie e documenti, senza tenere nel dovuto conto la differente tipologia giuridica delle diverse scuole, gestite da enti pubblici territoriali, enti autonomi, cooperative, società commerciali, fondazioni, associazioni, persone fisiche, enti ecclesiastici, ecc.. Le uniche notizie certe sono due: la data di pubblicazione di tali notizie, entro il 25 agosto, e la revoca dei contributi in caso di inottemperanza all’obbligo di pubblicazione”.





