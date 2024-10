Covid: Aggiornamenti sui casi, contagi e varianti in Italia

Dal 2020, il dibattito sul Covid-19 ha assunto una nuova complessità, specialmente dopo l’uscita dallo stato di emergenza e l’introduzione dei vaccini. Recentemente, i dati segnalano un calo dei contagi, ma un aumento dei decessi. Nella settimana dal 3 al 9 ottobre, i nuovi casi di Covid-19 in Italia sono diminuiti del 9% rispetto alla settimana precedente, con un’incidenza di 20 casi ogni 100.000 abitanti. Tuttavia, il numero dei decessi è salito a 100, segnando un incremento rispetto agli 85 della settimana precedente. Il virologo Fabrizio Pregliasco esprime scetticismo sui dati, sostenendo che la loro attendibilità è compromessa dalla riduzione dei test effettuati dagli individui.

L’indice di trasmissibilità, noto come Rt, è sceso a 0,93, un valore significativamente inferiore rispetto al passato. L’occupazione ospedaliera rimane stabile, con un certo numero di ricoveri sia in terapia intensiva che in aree mediche; ma le differenze regionali sono rilevanti, con la Lombardia che riporta i tassi di incidenza più elevati. La variante Xec sta attirando l’attenzione, insieme alla variante Kp.3.1.1, quest’ultima introdotta dagli Stati Uniti nel 2024.

Pregliasco sottolinea che il calo dei contagi potrebbe rappresentare “solo un effetto statistico”, poiché molte persone non si sottopongono più a test. La chiara diminuzione della consulenza per test e diagnosi ha portato i medici a sospettare che la reale diffusione del virus sia in aumento. Il messaggio appare incoerente: mentre i contagi sembrano calare, i decessi aumentano, suggerendo un’interpretazione più complessa del fenomeno.

Il bollettino Covid del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità, pur segnalando un miglioramento in termini di contagi, accende un faro sul crescente numero di vittime, che fa da contrappunto ai dati ottimistici sui nuovi casi. Questo scenario di incertezze e discrepanze richiede attenzione e vigilanza continua, specialmente con l’arrivo di nuove varianti e la stagione influenzale. Resta a disposizione degli esperti valutare la situazione, monitorando attentamente le dinamiche dei contagi e dei ricoveri per orientare meglio le politiche sanitarie future.