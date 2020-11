Addio presepi viventi, per il Natale 2020 nel nostro Paese, a causa della pandemia. In moltissimi casi le Pro loco hanno già fatto sapere che l’emergenza sanitaria impone di rinviare al prossimo anno se si considera che in molti casi la Natività, paragonabile ad eventi come le sagre, coinvolge interi paesi con tutti gli abitanti. C’è però chi sta pensando ad una riconversione del presepe vivente, per non rinunciare del tutto al simbolo del Natale, evitando assembramenti. Succede ad esempio a Roccavignale, nel savonese, dove la Pro Loco è al lavoro per riuscire a trasmettere un segnale di speranza attraverso la manifestazione più rappresentativa.

