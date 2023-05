Covid ad Amici: il giallo su chi sarebbero i due alunni positivi

Il Covid quest’anno, oltre ad essere entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, sarebbe entrato anche nella scuola di Amici. Una notizia lanciata da Giuseppe Candela e mai smentita dalla produzione.

“Candela flash! ‘Amici’ col Covid: due concorrenti del talent show di Maria De Filippi sono risultati positivi. […] Rischio slittamento per la semifinale prevista sabato 6 maggio”.

Chi sono i due concorrenti ad aver contratto il virus? Il portale Amici News – che da sempre fornisce le anticipazioni delle registrazioni – ha svelato che uno di loro sarebbe Mattia Zenzola. Notizia confermata oggi anche da Amedeo Venza che ha pure aggiunto il nome di Maddalena Svevi.

Mattia e Maddalena col covid secondo Venza. Avevamo annunciato Mattia col covid qualche giorno fa.#Amici22 pic.twitter.com/nq6nHaeiAh — AMICI NEWS (@amicii_news) May 1, 2023

Covid ad Amici, il giallo su Maddalena Svevi

Che siano quindi i due ex fidanzatini Mattia Zenzola e Maddalena Svevi ad essere stati contagiati dal Covid? Il giallo si è successivamente infittito perché la mamma della ballerina – che ha parlato con alcuni fan di sua figlia – avrebbe totalmente negato questa notizia.

“Ieri Maddy mi ha chiamato, non mi ha parlato di Covid” – ha dichiarato la madre della Svevi – “Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8:00!“.

Insomma, come può una ballerina positiva fare regolarmente le prove del serale insieme a tutti gli altri ballerini? O i due casi di positività al Covid si sono rivelati due falsi positivi (e non sarebbero i primi) oppure fra i due alunni coinvolti non ci sarebbe Maddalena.

Nel dubbio, la semifinale al momento non sembrerebbe slittare: le registrazioni sono state confermate per questo giovedì.