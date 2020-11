Un medico di Giulianova sfida i negazionisti e pubblica sul suo profilo Facebook una foto eloquente, in dialetto abruzzese, che manda a quel paese chi sostiene che il virus non esiste. A raccontare la vicenda è ‘Il Messaggero’. Protagonista il medico Gabriele Congedo, che lavora attualmente nei due reparti Covid allestiti nel padiglione ovest dell’ospedale di Giulianova, in provincia di Teramo. Si è fatto fotografare sul suo profilo Facebook di spalle indossando un camicione sul quale c’è una scritta con la quale attacca i negazionisti e lo fa con un sapore sarcastico, ma che tende volutamente a offendere chi ritiene che il Covid-19 non esista o non sia così grave: “Negazionisti n… a mamm’t”.

