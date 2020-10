“Qui a Milano stiamo assistendo a un’accelerazione” del contagio da coronavirus Sars-CoV-2 “che è in proporzione coerente, seppur ancora più piccola rispetto ad altre regioni, con la situazione nazionale. Però c’è e va a una velocità che non fa presagire nulla di buono. Siamo ormai molto superiori a quella ‘quota 100 positivi’ che manda in sofferenza il sistema di tracciamento. E i servizi stanno già accumulando ritardi perché il numero di persone da contattare e mettere in quarantena è molto aumentato. La sensazione è che la possibilità di contenere la situazione solo con questo strumento sarà insufficiente. E probabilmente sarà necessario cominciare a ridurre le possibilità di contatto fra le persone con provvedimenti”. Traspare preoccupazione dall’analisi di Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats Città metropolitana di Milano.

