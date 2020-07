Via al Terminal 5 dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Roma ai primi test sierologici e la misurazione della temperatura sui passeggeri in arrivo dal Bangladesh. E’ dunque operativa da subito la nuova procedura prevista dall’ordinanza della Regione Lazio, in base alla quale i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall’Enac vengono sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare, “affinché venga verificata tempestivamente l’eventuale positività e limitata la circolazione del virus”. In caso di positività al test rapido – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – i passeggeri saranno accolti all’interno del Hilton dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’, in attesa del risultato del tampone.

