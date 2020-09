Non bastano più. L’onda del contagio si è abbattuta su Bari e dintorni con una forza che gli specialisti del dipartimento di Prevenzione della Asl si aspettavano “per ottobre o novembre” e gli otto-dieci assistenti sanitari in servizio non sono più sufficienti. Sono quelli che ogni giorno rincorrono i tamponi effettuati in città e nell’area metropolitana, compilano le schede da inviare nei laboratori assieme alle provette dei test, monitorano per telefono le condizioni di salute dei positivi in quarantena.

“Gli stessi che pensano al calendario delle prenotazioni dei tamponi per chi rientra dalle vacanze fuori regione e supportano i 57 medici delle Usca”. Ovvero le Unità speciali di continuità assistenziale che fanno i test sulle persone in isolamento domiciliare. “Ma ormai non ce la facciamo più”, dicono gli addetti ai lavori.

Un’emergenza nell’emergenza. Per questo l’azienda sanitaria è corsa ai ripari e se tutto va secondo i piani del direttore generale, Antonio Sanguedolce, entro la prossima settimana arriveranno i rinforzi: “Altri 30 assistenti sanitari da Brindisi”. Un sostegno importante per il dipartimento che tutti i giorni alza le barricate contro un virus che non fa sconti. L’elenco dei baresi in quarantena si allunga di giorno in giorno: a sabato 5 settembre erano oltre 280.

Il numero degli assistenti sanitari, però, non è l’unica grana per gli addetti ai lavori. Da qualche giorno la supermacchina dei tamponi piazzata all’ospedale Di Venere, quella capace di arrivare al referto in 45 minuti, è rimasta a secco: “Sono finiti i reagenti”, denuncia un operatore. “L’azienda americana che aveva fornito la macchina in comodato d’uso non li distribuisce più. Forse stanno privilegiando il mercato Usa”, spiega Sanguedolce.

“Non è un problema per i tamponi analizzati secondo il metodo tradizionale”, replicano in Regione. Dove intanto si prova a parare il colpo: “Attraverso i canali della Protezione civile stiamo cercando un’altra macchina in grado di dare il referto in tempi rapidi. Nel frattempo il laboratorio del Policlinico ci dà una mano”, conclude Sanguedolce.

Quanto l’impennata dei casi positivi al virus stia complicando la vita degli addetti ai lavori lo dimostrano anche i momenti di tensione a Carbonara davanti all’ospedale Di Venere. “Qui arrivano cittadini spaventati che esigono un test anche prima che siano passate 72 ore dal rientro dalle vacanze fuori regione. Un test inattendibile, perché non dà alla carica virale il tempo di svilupparsi e si rischiano falsi negativi”, spiega un operatore. È stato necessario chiamare le forze dell’ordine.

Nonostante tutto, una seconda tenda per i tamponi è in allestimento nel parcheggio dell’ospedale di Carbonara. Ma la Asl ricorda a tutti che è necessario prenotare il test sul sito Internet dell’azienda (www.sorveglianzacoronavirus.asl.bari.it): “Non affollate gli ospedali o gli uffici Igiene”. La città resta con il fiato sospeso per il focolaio accertato nella Scuola allievi della guardia di finanza. I militari positivi sono diventati 18 e c’è attesa per l’esito degli altri test (oltre 700 quelli eseguiti). La una buona notizia è che la Asl ha messo su un piano di controlli anti-Covid nei macelli per prevenire rischi di nuovi focolai negli stabilimenti della provincia di Bari dopo il caso Siciliani a Palo del Colle. “Un modello per l’Italia”.