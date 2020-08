I lavori per i plessi comunali partiranno dal 24 agosto: un centinaio di interventi per realizzare nuovi varchi, pareti in cartongesso, riqualificazione di spazi sottoutilizzati. “Ce la stiamo mettendo tutta”, garantisce l’assessora all’istruzione, Paola Romano, che deve tradurre in cento cantieri le richieste delle scuole.

Gli operai della Città metropolitana sono già impegnati in rifacimenti di solai e lavori di riqualificazione per tre milioni e mezzo di euro: la restante metà del tesoretto a disposizione sarà impegnato nei prossimi giorni per chiudere il cerchio. A Bari, però, alcuni istituti tecnici anticipano di volere puntare sulla didattica digitale integrata, che permetterà di completare le lezioni in presenza con momenti a distanza, da casa, nelle classi in cui gli spazi risultano insufficienti a prescindere dalle operazioni di edilizia leggera.

Oltre cento cantieri in 122 plessi comunali, è il piano per la ripresa messo a punto da Palazzo di città. Nella scuola Collodi, per esempio, saranno creati nuovi varchi e citofoni per dividere gli ingressi. Nell’istituto Aquaro di Torre a Mare, invece, saranno costruite pareti in cartongesso per creare nuove aule, mentre nella scuola dell’infanzia Manzari Bonvino di via Manzoni potrebbero essere ospitate le sezioni montessoriane della Mazzini-Modugno grazie alla riqualificazione di uno spazio non utilizzato.

“Ce la stiamo mettendo tutta – ribadisce l’assessora Romano, che insieme al collega ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, la prossima settimana presenterà il piano dei cantieri contestualmente all’avvio dei lavori – Abbiamo anticipato i soldi dal nostro bilancio in attesa che arrivino i finanziamenti ministeriali, per concludere entro l’inizio della scuola”.

Il servizio Edilizia della Città metropolitana guidato da Marco Bronzini, ha appaltato lavori per tre milioni e mezzo di euro, e ne aggiungerà altrettanti per recuperare 140 nuove aule. A Bari assicurano di partire con tutti gli alunni in presenza i licei classici Flacco e Socrate: nel primo gli operai sono in attività sul tetto, permettendo così di recuperare almeno un paio di aule. “Useremo anche la sala professori – dice la preside Rosaria Clelia Gioncada – Restano solo da abbattere due muri non presenti in origine”.

Sulla stessa linea la collega del Socrate, Santa Ciriello, che ha concentrato la richiesta di interventi sul pavimento della succursale e sullo spostamento di un muro nella centrale, con la certezza di tenere gli studenti in classe.

Più complicata la gestione degli ambienti nei sovraffollati scientifici. Nessuno sembra essere intenzionato a ricorrere a location esterne, pubbliche o private. Impossibile integrare le aule nell’edificio vincolato dello Scacchi, che potrebbe avere necessità di ricorrere alla didattica digitale integrata a turno: è questa l’ipotesi che il preside Giovanni Magistrale presenterà al suo successore.

Idea simile nello scientifico Salvemini, per quindici classi (su 50) con un numero di alunni che tocca quota 29. “Se ci danno tamponi, un medico e organico in più, riusciamo a partire tutti in presenza – spiega la dirigente, Tina Gesmundo – altrimenti attiveremo un piano con lezioni in sincrono, con cinque ragazzi collegati da casa con webcam a rotazione”.

Per non lasciare sei (mezze) classi a casa, il tecnico Panetti chiede la restituzione di sei classi, cedute in prestito nel 2013 all’alberghiero Perotti e da tempo contese: toccherà alla Città metropolitana censire le esigenze e procedere con un atto di moral suasion, unica alternativa al diktat per la restituzione.

Ha le idee chiare, la preside del tecnico linguistico Giulio Cesare, Giovanna Piacente, che con una commissione di esperti ha elaborato un piano – da sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti – sulla ripartenza in modalità didattica digitale integrata per le classi che non hanno stanze sufficientemente capienti, con turni in presenza e da remoto a rotazione.