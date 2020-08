Tutti negativi tranne Daniele Scardina che come Samuel Peron è risultato positivo al Covid-19. E’ il risultato del tampone molecolare eseguito ieri su tutto il cast di ‘Ballando con le stelle’ e annunciato da Milly Carlucci in un video sul profilo Instagram della trasmissione di Rai1. “Abbiamo il risultato dei tamponi – dice Carlucci – Siamo risultati tutti negativi tranne Daniele Scardina. Daniele ha passato le vacanze nella stessa zona in cui era Samuel Peron e lì come sapete c’è stato un focolaio di infezione importante. Però sia Samuel che Daniele non presentano sintomi particolari, quindi in bocca al lupo perché magari risolviamo questa situazione. Con tutto il cuore un abbraccio e un bacione a tutti e due”.

Fonte