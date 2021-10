I morti di Covid in italia secondo i No Green Pass sarebbero 3783. Ma al 20 ottobre i morti nel nostro Paese sono stati 130.972. Il numero 3783 è ricavato da un rapporto pubblicato il 19 ottobre dall’Istituto Superiore della Sanità che riportava le caratteristiche di un campione di pazienti morti e positivi al virus.

Delle 7.910 cartelle esaminate, solo il 2,9% dei decessi non aveva altre patologie prima dell’infezione da Coronavirus. Applicando questa percentuale al totale dei decessi per Covid-19 aggiornata al 5 ottobre, si ottiene 3.783.

La conclusione tratta è però sbagliata: il rapporto non afferma che solo il 2,9% dei decessi è dovuto al virus ma che quel 2,9 non aveva altre malattie. Due terzi della popolazione anziana convive infatti con almeno una malattia cronica tra ipertensione, diabete di tipo 2 e demenza e rappresentano un fattore di rischio per decesso da Covid-19.

La stragrande maggioranza dei morti aveva malattie preesistenti ma prima dell’infezione godeva di un buon equilibrio di salute: Sars-CoV-2 è la causa direttamente responsabile dell’89% dei decessi di persone positive al virus.

Il numero 3.783 rappresenta una stima dei morti di Covid che non avevano altre malattie, non del totale dei decessi dovuti al virus, che rimangono 130.468 (basandosi sugli stessi dati).

Testo di Davide Michielin

Video di Sofia Gadici

A cura della redazione di Salute