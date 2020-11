Tre medici di famiglia su quattro (73%) si dicono disponibili a fare le vaccinazioni anti-Covid, che saranno disponibili nei prossimi mesi. E’ quanto emerso da un sondaggio online, condotto su circa mille camici bianchi, e presentato in occasione del 37.esimo Congresso nazionale Simg (Società italiana medicina generale e delle cure primarie), in corso fino a domenica 29 novembre. Contro l’emergenza coronavirus “il 99% dei medici Simg intende dare il proprio contributo in prima linea. La stragrande maggioranza ha risposto che percepisce la vaccinazione anti-Covid come un compito della propria professione all’interno del Ssn e nel sistema territoriale di sanità”, sottolinea il presidente Simg, Claudio Cricelli.

