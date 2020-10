Frontiers of Immunology

La famiglia dei coronavirus

I numeri si rincorrono giorno dopo giorno, sempre più alti, sempre più minacciosi. Il virus non solo non sembra essersi affievolito, come alcuni avevano ipotizzato, ma sembra ancora più aggressivo. In realtà Sars-Cov-2 è sempre uguale a se stesso, a cambiare sono semmai le condizioni intorno a lui, per esempio la presenza, tipica della stagione invernale, di altri virus nell’ambiente. L’aggressività potrebbe quindi trovare una spiegazione nella risposta che l’organismo umano dà quando al suo interno, oltre a Sars-Cov-2, ci sono i segni del passaggio di un altro coronavirus, OC43, come ipotizza un paper uscito su. “Partendo dall’analisi dei dati disponibili in letteratura sulle risposte sierologiche dei pazienti Covid, Sars e Mers abbiamo ipotizzato che nei pazienti Covid più gravi ci sia una risposta immunitaria esagerata generata dalla produzione di anticorpi nei confronti di Sars-Cov-2 e di OC43, un coronavirus molto simile a quello che sta provocando la pandemia”, spiega, immunologo, uno dei tre autori del paper e animatore di una pagina Facebook che negli ultimi mesi ha fornito informazioni e spiegazioni preziose sulla pandemia.

Come abbiamo imparato all’inizio della pandemia, i coronavirus sono molti: si tratta di una famiglia con decine di membri, di cui solo 7 hanno fatto il salto nella specie umana. L’ultimo lo conosciamo molto bene, il penultimo – appunto OC43 – non era finora mai arrivato sotto i riflettori. Almeno sotto quelli del grande pubblico. Si tratta di uno dei 4 coronavirus che causano raffreddori stagionali e, sebbene sia il più pericoloso del quartetto, non ha mai sollevato una particolare attenzione. La sua struttura, in particolare la proteina Spike, è davvero molto simile a quella del cosiddetto nuovo coronavirus, ragione per cui la reazione del sistema immunitario a OC43 si incrocerebbe con quella a Sars-Cov-2 in maniera dannosa, quella che è definita immunità crociata.

Se gli anticorpi sono dannosi

“La nostra ipotesi è che esistano due tipi di risposte anticorpali nella Covid-19, una ‘utile’ e l’altra ‘inutile’ o dannosa – spiega ancora Beretta – quando le infezioni con due virus che si assomigliano si susseguono nella stessa persona il sistema immunitario rischia di sbagliarsi e produrre anticorpi inutili perché incapaci di riconoscere, tra i due, il virus più pericoloso”. Quando in aprile sono usciti i primi dati sugli anticorpi prodotti dai pazienti Covid, i tre autori del paper – che per anni hanno collaborato sul fronte della ricerca sull’Aids – hanno avviato una ricerca a tutto campo della letteratura scientifica disponibile per capire se i pazienti producevano gli anticorpi giusti o quelli sbagliati o entrambi. Scoprendo così che in alcuni casi gli anticorpi apparivano temporalmente in una sequenza diversa dalla norma e che tanto più forti erano queste risposte anticorpali tanto più grave era il decorso della malattia. “Oggi sappiamo che molti pazienti Covid producono anticorpi che, nati per bloccare la Spike di OC43, sbagliano bersaglio e si attaccano a quella di SARS-CoV2, probabilmente favorendolo. Ed è probabile che questi anticorpi abbiano un ruolo negativo nel decorso della malattia” afferma Beretta. Un’ipotesi che se confermata potrebbe portare allo sviluppo di test semplici per misurare i vari tipi di anticorpi così da aggiustare le terapie in base alla caratteristica della risposta immunitaria del paziente.

L’importanza della vaccinazione influenzale

Il problema è che OC43 si era nascosto nei mesi estivi e ora ricomincia a circolare. Che fare quindi? Prima di tutto proteggere se stessi e gli altri – indossando le mascherine e rispettando il distanziamento – e non sottovalutare neanche un raffreddore. Sindromi che fino all’anno scorso ci potevano procurare solo qualche fastidio oggi possono avere un effetto amplificatore sull’infezione da Sars-Cov-2. Fa parte della protezione anche la vaccinazione antinfluenzale. “L’immunità crociata si sviluppa solo con virus molto simili fra loro quindi non fra Sars-Cov-2 e i virus influenzali, e tanto meno con il vaccino influenzale – conclude Beretta – la vaccinazione antinfluenzale rimane fondamentale per limitare il rischio di co-infezioni con i virus tipici dell’influenza”.